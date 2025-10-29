Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

29 октября 2025, 19:20

Тагир Уланбеков против Кедзи Хоригути: дата боя UFC

Тагир Уланбеков и Кедзи Хоригути встретятся на турнире UFC в Дохе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Тагир Уланбеков из России и Кедзи Хоригути из Японии встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок бойцов наилегчайшего веса будет проходить в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Начало главного карда события — в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Хоригучи — Уланбеков

Уланбеков одержал 17 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 168 см, размах рук — 178 см.

В рекорде Хоригути — 31 победа, пять поражений и один несостоявшийся бой. Его рост и размах рук составляют 165 см. Японец не дрался под эгидой UFC с 2016 год, выступая в Rizin и Bellator.

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

Уланбеков и Хоригути должны были провести бой на турнире UFC 21 июня, но поединок сорвался из-за снятия Кедзи. Тагир получил в соперники Азата Махсума и победил решением судей.

Результаты боев UFC можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Киоджи Хоригучи
Тагир Уланбеков
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
Foreign Affairs предрек глобальный кризис в КНР из-за перепроизводства
В Шарм-эш-Шейхе задержали россиянина за нарушение правил поведения в исламе
МЧС Киргизии объяснило невозможность подъема к телу Наговициной
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Булдакова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Булдакова
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бекзат Алмахан — Александр Топурия: дата боя UFC

Петр Ян против Мераба Двалишвили: дата боя UFC 323
Новости
RSS RSS
Все новости