Сегодня, 08:36

Перейра после победы над Анкалаевым: «Месть? Это нехорошая вещь, она отравляет тебя»

Павел Лопатко

Бразильский боец Алекс Перейра прокомментировал свою победу в чемпионском бою против россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

«Месть? Это нехорошая вещь, она отравляет тебя. Я говорил всем, что прошлый раз был не в форме, все не верили. Сейчас вы увидели. Сегодня я был в полном порядке. Я подготовил целую речь, но сейчас к нам пришли новости... Я хочу выразить соболезнования Джону Джонсу по поводу утраты брата, соболезнования всей его семье, и хочу объявить минуту молчания в память о нем», — сказал в интервью в октагоне 38-летний бразилец.

В марте 2025 года Анкалаев в чемпионском бою победил Перейру на турнире UFC 313 единогласным решением судей.

«СЭ» вел текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева .Перейра нокаутировал Анкалаева. Россия осталась без титулов UFC

КХЛ на Кинопоиске

