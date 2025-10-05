Перейра после победы над Анкалаевым: «Месть? Это нехорошая вещь, она отравляет тебя»

Бразильский боец Алекс Перейра прокомментировал свою победу в чемпионском бою против россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

«Месть? Это нехорошая вещь, она отравляет тебя. Я говорил всем, что прошлый раз был не в форме, все не верили. Сейчас вы увидели. Сегодня я был в полном порядке. Я подготовил целую речь, но сейчас к нам пришли новости... Я хочу выразить соболезнования Джону Джонсу по поводу утраты брата, соболезнования всей его семье, и хочу объявить минуту молчания в память о нем», — сказал в интервью в октагоне 38-летний бразилец.

В марте 2025 года Анкалаев в чемпионском бою победил Перейру на турнире UFC 313 единогласным решением судей.

«СЭ» вел текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.