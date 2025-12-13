Ян ответил на критику от Двалишвили: «Наговорил гадостей, не знаю, что он хочет»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на критику от бывшего обладателя титула Мераба Двалишвили.

Ранее Двалишвили обвинил россиянина в лицемерии из-за того, что он не ведет свои онлайн-аккаунты самостоятельно.

«Саят без моего, так сказать, одобрения ничто не публикует. Он мне скидывает, мы в принципе с ним совместно проговариваем, что ответить, как ответить. Но Саят всегда пытается это сделать наоборот более мягко. Многие моменты он даже не переводит, мне не говорит вот именно в моменте для того, чтобы меня как-то бесить. Я наоборот с ним из-за этого ругаюсь, потому что хочу знать там все дословно, что и кто говорит.

Ну, Мераб. Чего он ожидал? Он что хотел, чтобы мы с ним после боя там друзьями стали? Он столько наговорил всяких гадостей, я не знаю, что он хочет», — сказал Ян.

7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 единогласным решением и спустя 5 лет вернул пояс чемпиона в легчайшем весе.