Ян после завоевания чемпионского пояса UFC: «Россия, всем привет! Мы это сделали!»

Российский боец Петр Ян обратился к соотечественникам после завоевания чемпионского пояса в легчайшем весе на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

В главном поединке вечера 32-летний боец победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Ян стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

«Россия, всем привет! Спасибо большое всем болельщикам, люблю вас. Мы это сделали! Семья моя — мамочка, дети, Юлечка — я вас люблю», — сказал Ян после боя.

Ян взял реванш за прошлое поражение от Двалишвили в марте 2023 года. Теперь на счету россиянина 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Грузин потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян