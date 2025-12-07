Ян получит 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший бой на UFC 323

Российский боец Петр Ян получит денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за лучший поединок на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба организации.

В главном бою вечера 32-летний спортсмен победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Ян стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

Ян взял реванш за прошлое поражение от Двалишвили — в марте 2023 года россиянин уступил сопернику на UFC Fight Night 221.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян