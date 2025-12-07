Двалишвили — о поражении от Яна: «Вернусь сильнее, чем когда-либо»

Грузинский боец Мераб Двалишвили обратился к болельщикам после поражения от россиянина Петра Яна в главном поединке турнира UFC 323.

32-летний россиянин выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Сегодняшний вечер не был для меня удачным, но я вернусь сильнее, чем когда-либо. Спасибо всем за поддержку», — написал Двалишвили в соцсетях.

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян