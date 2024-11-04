Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра и бывший чемпион Bellator, экс-претендент на пояс UFC американец Майкл Чендлер проведут бой на турнире UFC 309. Событие состоится 16 ноября в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Оливейра и Чендлер сойдутся в октагоне в соглавном поединке UFC 309, это будет реванш между бойцами. 16 мая 2021 года на UFC 262 бразилец и американец провели поединок за вакантный титул в легком весе, который после завершения карьеры оставил непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов. Оливейра победил Чендлера техническим нокаутом во втором раунде и стал новым обладателем пояса.

На счету 35-летнего Оливейры на профессиональном уровне в ММА — 34 победы, 10 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий поединок экс-чемпион провел 13 апреля 2024 года на турнире UFC 300 против Армана Царукяна и проиграл раздельным решением судей.

38-летний Чендлер одержал 23 победы и потерпел 8 поражений в профессиональной карьере. Предыдущим соперником Майкла 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281 был американец Дастин Порье, бой закончился поражением Железного сдачей после удушения в третьем раунде.