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Сегодня, 11:51

Перейра и Раунтри получили бонус за лучший бой вечера на турнире UFC 307

Руслан Минаев
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и американец Халил Раунтри получили бонус за лучший бой вечера на турнире UFC 307. Событие проходило в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити.

Бразилец нокаутировал оппонента в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс.

Также по итогам вечера бонус за лучшее выступление получили Хоакин Бакли, который нокаутировал Стивена Томпсона и Райан Спэнн, задушивший Овинса Сент-Прю. Сумма каждого бонуса составляется 50 тысяч долларов.

Алекс Перейра и&nbsp;Халил Раунтри. Перейра нокаутировал Раунтри, но очень много пропустил. Анкалаев в таких эпизодах не простит

Алекс Перейра
Райан Спэнн
Халил Раунтри
Хоакин Бакли
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