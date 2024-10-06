Перейра и Раунтри получили бонус за лучший бой вечера на турнире UFC 307

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и американец Халил Раунтри получили бонус за лучший бой вечера на турнире UFC 307. Событие проходило в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити.

Бразилец нокаутировал оппонента в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс.

Также по итогам вечера бонус за лучшее выступление получили Хоакин Бакли, который нокаутировал Стивена Томпсона и Райан Спэнн, задушивший Овинса Сент-Прю. Сумма каждого бонуса составляется 50 тысяч долларов.