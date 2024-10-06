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Перейра намерен взять паузу после победы над Раунтри на UFC 307

Руслан Минаев
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Чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра заявил, что хочет взять паузу после победы над американцем Халилом Раунтри на турнире UFC 307.

«Я думаю, что заслужил немного отдыха после этой победы. Я не буду говорить, что именно случилось, но это был один из самых сложных для меня лагерей. Происходило много неприятных событий», — сказал Перейра после боя.

Алекс Перейра и&nbsp;Халил Раунтри. Перейра нокаутировал Раунтри, но очень много пропустил. Анкалаев в таких эпизодах не простит

37-летний бразилец после победы над Раунтри установил рекорд UFC, защитив чемпионский пояс трижды за 175 дней.

Алекс Перейра
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