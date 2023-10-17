Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:35

Пэдди Пимблетт: «Я прикончу Фергюсона в первом раунде»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (20-3) сделал смелый прогноз на свой предстоящий поединок против бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (25-9).

«Я должен сделать заявление, давно я не проводил столько времени вне клетки, — сказал Пимблетт в интервью The Schmo. — К тому времени, когда я буду драться, я уже больше года не буду выходить в клетку. Я много тренировался, чтобы стать лучше, и сейчас я просто другой боец. Это будет новая версия Пэдди.

Я, конечно, хочу стать чемпионом, парень. Само собой разумеется. Но я не могу забегать вперед, особенно после моего последнего выступления. Все, о чем я сейчас думаю, — это выйти и прикончить Тони Фергюсона в первом раунде. Сделать заявление, дать понять всем, чего им так не хватало, а затем я начну присматриваться к рейтинговым соперникам».

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
Тони Фергюсон
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Теннисистки требуют от WTA гарантированных доходов. Они хотят получать больше мужчин
Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
СМИ сообщили о смерти украинского шоумена и участника КВН Сергея Сивохо
Маск восклицательным знаком отреагировал на пост в соцсети X о помощи Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Махачева и Волкановски

Анкалаев считает Крылова претендентом на титул UFC
Новости
RSS RSS
Все новости