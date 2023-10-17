Пэдди Пимблетт: «Я прикончу Фергюсона в первом раунде»

28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (20-3) сделал смелый прогноз на свой предстоящий поединок против бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (25-9).

«Я должен сделать заявление, давно я не проводил столько времени вне клетки, — сказал Пимблетт в интервью The Schmo. — К тому времени, когда я буду драться, я уже больше года не буду выходить в клетку. Я много тренировался, чтобы стать лучше, и сейчас я просто другой боец. Это будет новая версия Пэдди.

Я, конечно, хочу стать чемпионом, парень. Само собой разумеется. Но я не могу забегать вперед, особенно после моего последнего выступления. Все, о чем я сейчас думаю, — это выйти и прикончить Тони Фергюсона в первом раунде. Сделать заявление, дать понять всем, чего им так не хватало, а затем я начну присматриваться к рейтинговым соперникам».

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.