Анкалаев считает Крылова претендентом на титул UFC

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев высказался о титульных перспективах своего соотечественника Никиты Крылова.

— Увидели ли вы прогресс у Никиты Крылова в его последних боях? Выглядит ли он претендентом на титул?

— 100 процентов. Парень в последних боях показывал агрессию, шел вперед и показывал зрелищные бои, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Анкалаева.

— В его действиях было больше безумной рубки или тактической мысли?

— Больше безумия. Он просто пошел вперед за победой, не думая головой. Просто пошел вперед добывать победу. И у него получилось.

Свой последний поединок Крылов провел в марте этого года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда он одержал победу над американцем Райаном Спэнном в первом раунде. Всего на счету 31-летнего Крылова 30 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.