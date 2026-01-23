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23 января, 16:45

Пимблетт: «Я не Хабиб — он один такой. Но меня еще труднее разгадать»

Руслан Минаев

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт ответил на слова Джастина Гейджи, который сравнил его с Хабибом Нурмагомедовым.

Пимблетт и Гейджи оспорят титул временного чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

«Джастин сказал, что я не Хабиб и что он будет драться со мной без страха. Все удивляются моим навыкам, когда выходят против меня. Никто не ожидает, что я буду настолько хорош.

Да, я не Хабиб. Хабиб — он один такой. Я такой, какой есть. Но я загадка, которую еще труднее решить. Потому что я действительно странный. Все знали, что будет делать в октагоне Хабиб. Никто не знает, что буду делать я», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Турнир UFC 324, 24&nbsp;&mdash; 25&nbsp;января 2026: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблет, Умар Нургамедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо и&nbsp;другие бои.Брат Хабиба против экс-соперника Яна, бой за титул Гейджи — Пимблетт: UFC возвращается после Нового года

Турнир UFC 324 пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе. Бой Пимблетта и Гейджи возглавит турнир.

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Джастин Гейджи
Пэдди Пимблетт
Хабиб Нурмагомедов
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