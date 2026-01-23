Пимблетт: «Я не Хабиб — он один такой. Но меня еще труднее разгадать»

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт ответил на слова Джастина Гейджи, который сравнил его с Хабибом Нурмагомедовым.

Пимблетт и Гейджи оспорят титул временного чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

«Джастин сказал, что я не Хабиб и что он будет драться со мной без страха. Все удивляются моим навыкам, когда выходят против меня. Никто не ожидает, что я буду настолько хорош.

Да, я не Хабиб. Хабиб — он один такой. Я такой, какой есть. Но я загадка, которую еще труднее решить. Потому что я действительно странный. Все знали, что будет делать в октагоне Хабиб. Никто не знает, что буду делать я», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Турнир UFC 324 пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе. Бой Пимблетта и Гейджи возглавит турнир.