О'Мэлли: «Сонг Ядонг очень голоден и опытен»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился мнением о своем сопернике китайце Сонге Ядонге перед поединком на турнире UFC 324.

«Сонг очень голоден и опытен. Он взрывной и быстрый боец. Он опасен и определенно один из самых опасных бойцов в моей карьере. Я с нетерпением жду поединка, чтобы показать себя в лучшем виде.

Шуга Шон возвращается. Я должен выигрывать каждый свой бой. И поединок против Сонга Ядонга подходит для моего возвращения», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

Турнир UFC 324 состоится в ночь на 25 января в Лас-Вегасе. Мероприятие возглавит бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта.