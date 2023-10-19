Шара Буллет — Бруно Сильва: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

21 октября, в субботу, российский средневес Шарабутдин Магомедов проведет поединок против бразильца Бруно Сильвы в предварительном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой пройдет на стадионе «Этихад» острова Яс. Начало — примерно в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Канал «Матч Боец» и сервис UFC Fight Pass покажут в прямом эфире видеотрансляцию поединка Шара Буллет — Бруно Сильва.

Ранее спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян заявил, что уверен в победе 29-летнего российского бойца над 34-летним бразильцем.

«Все понимают, Шара Буллет будущая суперзвезда, — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу «Нашего дела». — Бруно Силва далеко не проходной соперник, но с яркой ударной техникой Шары он не сравнится. На Шару делают серьезную ставку в организации, в будущем для него откроются чемпионские перспективы в UFC, Абдель-Азиз позаботиться о том, чтобы после того, как Буллет съест бразильца он встретился с кем-то из топов и предполагаю, он быстрыми темпами дойдет к поединку за титул».

Бывший чемпион AMC Fight Nights в полулегкой весовой категории Глеб Хабибуллин допустил, что Магомедов может нокаутировать соперника.

«Сильва — хороший соперник и, думаю, победа над ним значительно приблизит Шару к высоким местам рейтинга, — приводит слова Хабибуллина MMA.Metaratings.ru. - Знаю, что бразилец в UFC попадался на допинге и выступал крайне нестабильно, но в целом он сильный боец. Силва ни разу не был в нокауте? Ну вот первый раз будет в нокауте (смеется). Все бывает в первый раз».

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