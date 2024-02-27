Оскар Де Ла Хойя хочет подраться с Даной Уайтом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) заявил, что не прочь помериться силами с главой UFC Даной Уайтом.

«Я бы хотел посмотреть бой Райана Гарсии и Шона О'Мэлли. Это был бы адский бой. Райан мог бы драться в главном событии с этим парнем. Может, я бы подрался с Даной Уайтом в соглавном событии вечера. Я не против. Я не общался с ним, но это не значит, что мы не можем помериться силами», — сказал Де Ла Хойя в эфире The MMA Hour.

У Де Ла Хойи и Уайта натянутые отношения, отмеченные публичными враждой и разногласиями. Де Ла Хойя публично критиковал Уайта, в том числе в социальных сетях. Вражда между ними началась после боя между Конором Макгрегором (0-1) и Флойдом Мейвезером (50-0), когда Де Ла Хойя раскритиковал это мероприятие.