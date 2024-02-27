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27 февраля, 12:37

Райан Гарсия: «Гарантирую, что я побью О'Мэлли по правилам MMA»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) подтвердил, что сообщил главе UFC Дане Уайту, что готов подраться с действующим чемпионом лиги в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1).

«Я гарантирую, что надеру этому придурку задницу в бою по правилам MMA. Гарантирую! Я прирожденный боец, я только что победил своего охранника, который является борцом. Я сильный, и у меня потрясающая физическая подготовка. Нокаутировать его в боксе — это неинтересно и нечестно. Я хочу попробовать себя в MMA, потому что знаю, что приложу максимум усилий на тренировках. Я работал с Нейтом Диасом, Алексом Перейрой, я буду с ними тренироваться, и он [О'Мэлли] не побьет меня. Я уничтожу Шона О'Мэлли в UFC. Я уже отправил сообщения Дане [Уайту] и его людям. Давайте сделаем это! Вам лишь нужно хорошо мне заплатить. Они пока не ответили», — сказал Гарсия в эфире The MMA Hour.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) подерутся за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.

Шон О`Мэлли
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