Али Абдель-Азиз: «Махачев проведет в 2024 году как минимум два боя»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз уверен, что действующий чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев (25-1) проведет до конца года минимум два боя.

«Вне зависимости от того, какие даты предложат Исламу UFC, он проведет в этом году как минимум два боя. Это 100 процентов», — сказал Али Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (26-4) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.