Орловский обвинил UFC в стравливании друзей для громких поединков

Белорусский боец Андрей Орловский раскритиковал руководство UFC в стравливании друзей для громких поединков.

«У меня был единственный друг в тяжелом весе — Трэвис Браун. Ему сказали, что я согласился, а мне сказали, что он хочет со мной подраться, аж волосы на себе рвет. И все. Дружба наша превратилась в спортивную ненависть. Я выиграл и потерял друга. Теперь мы встречаемся на каких-то мероприятиях, но это уже не то. Для меня иметь друзей в тяжелом весе — это не мое. Серега — единственный из русскоговорящих, помимо Лехи Олейника, с кем у меня хорошие отношения. Браун был мой кореш. Матчмейкер Джо Сильва нас некрасиво так развел», — приводит слова Орловского Sport24.

45-летний тяжеловес проведет следующий поединок против 32-летнего словака Мартина Будая 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене».