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Сегодня, 05:58

Фахретдинова увезли в больницу после победы в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бойца UFC Рината Фахретдинова увезли в больницу после победы над датчанином Николасом Долби на UFC on ABC 6, сообщает Sport24 со ссылкой на представителя команды спортсмена.

По данным источника, речь не идет о серьезных повреждениях, Фахретдинову просто необходимо проверить гематому вокруг глаза.

На турнире в Эр-Рияде российский полусредневес победил Долби раздельным решением. 32-летний Фахретдинов одержал 22-ю победу в карьере.

Источник: Sport24
Ринат Фахретдинов
UFC
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