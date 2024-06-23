Фахретдинова увезли в больницу после победы в UFC

Бойца UFC Рината Фахретдинова увезли в больницу после победы над датчанином Николасом Долби на UFC on ABC 6, сообщает Sport24 со ссылкой на представителя команды спортсмена.

По данным источника, речь не идет о серьезных повреждениях, Фахретдинову просто необходимо проверить гематому вокруг глаза.

На турнире в Эр-Рияде российский полусредневес победил Долби раздельным решением. 32-летний Фахретдинов одержал 22-ю победу в карьере.