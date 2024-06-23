Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»

Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев обратился к Роберту Уиттакеру после того, как австралиец нокаутировал Икрама Алискерова на турнире UFC on ABC 6.

«Поздравляю, Роберт. Мы не закончили дело! Икрам, желаю скорейшего восстановления. Выше голову, брат мой», — написал в социальных сетях Чимаев.

Уиттакер в главном событии турнира UFC on ABC 6 должен был подраться с Чимаевым, однако Хамзат снялся с боя из-за проблем со здоровьем. 31-летний Алискеров на коротком уведомлении согласился выйти на поединок с австралийцем.