Олейник: «Царукян стал сильнее, но фаворит — Махачев»

Российский тяжеловес Алексей Олейник (61-18) видит чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (26-1) фаворитом в противостоянии с первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3).

«Думаю, сейчас Царукян стал сильнее, но все-таки я бы сказал, что преимущество до сих пор на стороне Махачева. Если раньше оно было более значимым, то сейчас стало поменьше, но Ислам все равно голодный, никому больше не проигрывал, и эти факторы в его пользу. К тому же, в отличие от первого боя, он будет заранее знать своего соперника и готовиться к нему», — сказал Олейник Vprognoze.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.