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Сегодня, 12:09

Олейник: «Джонсу проще завершить карьеру, чем драться с Аспиналлом»

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес Алексей Олейник (61-18) считает, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) все равно остается фаворитом в противостоянии с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3).

«Мне кажется, Джону Джонсу проще завершить карьеру непобежденной легендой после боя со Стипе Миочичем, чем драться с Томом Аспиналом. Британец — необычный, интересный и опасный боец, но в борьбе он не круче Джонса, в ударной технике — тоже. Он помоложе, голодный, жаждущий этого боя, но, мне кажется, этого не совсем достаточно, чтобы победить Джона Джонса», — сказал Олейник Vprognoze.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Источник: Vprognoze
Алексей Олейник
Джон Джонс
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