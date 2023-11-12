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Сегодня, 21:36

Олейник считает, что Анкалаев может отобрать у Перейры пояс UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал чемпионство в полутяжелом весе UFC Алекса Перейры.

«Будет в любом случае интересно, сколько продержится Перейра. Всегда была одна интрига — Джонс протянет или нет, и всех годами протягивал, а сейчас интриги больше. Никто не был на сто процентов уверен, кто из них выиграет. Анкалаеву придется собираться и много работать. Но он реально крутой боец, находится на очень высоком уровне и это один из главных фаворитов этого веса, и тот боец, который может отобрать у Перейры пояс», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

12 ноября в главном бою турнира UFC 295 в Нью-Йорке Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде чеха Иржи Прохазку и завоевал чемпионский титул в полутяжелом весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекс Перейра
Алексей Олейник
Иржи Прохазка
UFC
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