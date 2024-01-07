Олейник ответил на вопрос, к чему можно стремиться после 27 лет карьеры в MMA

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, к чему можно стремиться после 27 лет карьеры в MMA.

«У меня есть определенная цель, которая заставляет меня идти вперед. Речь ни о продолжении выступлений в определенном возрасте, достижении какого-то определенного рекорда или о деньгах. Просто двигаюсь дальше и смотрю на своё состояние. Оценить его можно только в зале. Работаю, выполняю какие-либо упражнения, борюсь, боксирую и оцениваю форму. Если не начинаю уставать раньше времени, проигрывать кому-то среди спарринг-партнеров, проседать в плане техники, то ощущаю готовность биться дальше», — цитирует Олейника RT.