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Сегодня, 11:00

Олейник ответил на вопрос, к чему можно стремиться после 27 лет карьеры в MMA

Виктория Кравченко
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, к чему можно стремиться после 27 лет карьеры в MMA.

«У меня есть определенная цель, которая заставляет меня идти вперед. Речь ни о продолжении выступлений в определенном возрасте, достижении какого-то определенного рекорда или о деньгах. Просто двигаюсь дальше и смотрю на своё состояние. Оценить его можно только в зале. Работаю, выполняю какие-либо упражнения, борюсь, боксирую и оцениваю форму. Если не начинаю уставать раньше времени, проигрывать кому-то среди спарринг-партнеров, проседать в плане техники, то ощущаю готовность биться дальше», — цитирует Олейника RT.

В мае 2023 года Олейник проиграл Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Всего 46-летний россиянин провел 78 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254889-oleinik-cel-karera
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