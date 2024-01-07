Белал Мухаммад обещает сломать Шавката Рахмонова

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) уверен, что если он станет чемпионом, то не будет избегать тяжелых боев и будет драться с наиболее достойными претендентами на титул.

«Я не позволю кому-то перескочить через всех бойцов в рейтинге и драться за пояс. Шавкат — следующий претендент на титул. Я здесь, чтобы строить свое наследие, я сломаю всех этих парней», — сказал Мухаммад в подкасте Remember The Show.

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Рахмонов в прошлом бою победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.