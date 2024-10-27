Тактаров — о турнире UFC 308: «Не понравились два боя, но они ожидаемо были скучными»

Бывший боец UFC Олег Такторов поделился мнением о турнире UFC 308, который прошел в Абу-Даби.

«Во-первых, я получил удовольствие от турнира. Много чего понравилось, мне, наоборот, не понравились два боя, но они ожидаемо были скучными. Все остальное все понравилось», — приводит слова Тактарова Vprognoze.ru.

В главном бою UFC 308 боец грузино-испанского происхождения Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэйя.