Петросян возмутился остановкой боя с Шарой Буллетом: «Хотелось бы аннулировать»

Боец UFC Армен Петросян высказал недовольство после своего поединка против Шарабутдина Магомедова на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Россиянин, известный как Шара Буллет, выиграл нокаутом после двойного удара с разворота.

«Я спросил у Шары: «Почему ты меня не добивал?» Говорит: «Не захотел». А рефери как будто посмотрел на Шару, который поднял руки, и решил, что бой выигран. Если ты профессионал в лучшей лиге мира — надо продолжать. Я видел миллион боев, когда человека заставляют добивать. Я не был без сознания, я все сознавал. Я знаю, что человек в такой ситуации начинает долбить ударами, поэтому я выставил защиту. Я подумал, что резко перевернусь, когда он подойдет.

Хотелось бы незамедлительного реванша. Хотелось бы аннулировать этот бой — я этот бой не проиграл. Внутреннее состояние незавершенности. Если бы он меня переиграл или перебил — это было бы нормально. Но здесь такого не было. Первый раунд я вчистую выиграл. Во втором раунде все как будто ждали яркого момента, чтобы остановить поединок. Для меня это загадка», — приводит слова Петросяна Sport24.