Дана Уайт не исключает, что следующим соперником Топурии станет Волкановски
Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника действующего обладателя пояса в полулегком весе Илии Топурии.
«Мы не собираемся отказывать Волкановски. Он был тем парнем, который выручал нас в трудные минуты. Мы не откажем Алексу в этом поединке», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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26 октября на турнире UFC 308 Топурия нокаутировал американца Макса Холлоуэя в главном поединке и защитил титул чемпиона.
Напомним, что Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.
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