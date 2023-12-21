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Сегодня, 09:15

Тактаров: «Павлович пока не дотягивает. Уровень у Волкова гораздо круче!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от грядущего 2024 года.

«Жду побед от Волкова. Павлович пока не дотягивает, уровень у Волкова гораздо круче. Мне, как всегда, специалисты, которые знают больше, чем я, что-то говорили, какой Павлович крутой. Может, он таким и станет, если пройдет путь Саши. У Волкова сейчас тренировки, борьба, партер. Ударка у него и так прекрасная. Мы не видели, чтобы Волков что-то пропускал. Если его валить не будут и не станут душить в партере — вы видели, как он разбивает людей. Надеюсь, что он подберется очень близко к топ-2. Тем более мы видим, какая идет пертурбация — Нганну убежал за большими деньгами, может, и другие уйдут. Никто не знает, как дальше будет», — сказал Тактаров «СЭ».

Олег Тактаров. «Павлович пока не дотягивает. Уровень Волкова намного круче!» Интервью Олега Тактарова

На UFC 295 Павлович (18-2) проиграл нокаутом Тому Аспиналлу (14-3), который стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Действующим чемпионом является Джон Джонс, который восстанавливается после травмы.

37-летний Волков одержал 37 побед в ММА (24 — нокаутом), потерпел 10 поражений (2 — нокаутом) и занимает 6-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Александр Волков (единоборства)
Олег Тактаров
Сергей Павлович
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