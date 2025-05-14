Тактаров: «Махачеву и в полусреднем весе будет легко»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах бойца Ислама Махачева в полусреднем весе.

Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

«Мне кажется, что Махачеву и в полусреднем весе будет легко. Скорость у него есть, но все равно бывает недостаточно приятно бороться в легком весе, так как соперник скачек, бегает. В более тяжелой категории все обстоятельнее. Махачев со всеми справится без проблем. Только Шавкат Рахмонов очень тяжелый соперник. Они с Исламом похоже в плане техники», — сказал Тактаров «СЭ».

33-летний Махачев всего за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА. У 28-летнего Маддалены 18 побед при 2 поражениях. 10 мая 2025 года он завоевал чемпионский титул полусреднего веса в UFC.