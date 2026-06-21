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21 июня, 18:00

UFC 330 Махачев — Гэрри: дата и время турнира, кард, где смотреть

16 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

В ночь с 15 на 16 августа, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 06.00 мск. В главном событии шоу россиянин Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иена Мачадо Гэрри.

Основной кард UFC 330

  • Ислам Махачев — Иен Мачадо Гэрри
  • Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон
  • Эрин Блэнчфилд — Жасмин Ясудавичус

Предварительный кард UFC 330

  • Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович
  • Висенте Люке — Тришон Гор
  • Мансур Абдул-Малик — Дастин Стольцфус
  • Джеремайя Уэллс — Мактыбек Оролбай

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 330 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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