В ночь с 15 на 16 августа, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 330. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 06.00 мск. В главном событии шоу россиянин Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иена Мачадо Гэрри.

Основной кард UFC 330

Ислам Махачев — Иен Мачадо Гэрри

Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон

Эрин Блэнчфилд — Жасмин Ясудавичус

Предварительный кард UFC 330

Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович

Висенте Люке — Тришон Гор

Мансур Абдул-Малик — Дастин Стольцфус

Джеремайя Уэллс — Мактыбек Оролбай

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 330 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.