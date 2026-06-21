Шарабутдин Магомедов: кто следующий соперник на UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов и бразилец Мишел Перейра проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя ожидается около 20.30 по московскому времени.

ММА UFC: Перейра — Магомедов

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Магомедов — Перейра и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Статистика

32-летний Магомедов имеет в профессиональный рекорд — 15 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры рекорд в ММА — 32-14-0.