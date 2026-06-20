Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Манель Капе — Киоджи Хоригучи: где смотреть прямую трансляцию боя UFC, видео онлайн

Манел Капе и Киоджи Хоригучи проведут бой на UFC Fight Night 279 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Манел Капе.
Фото Getty Images

Ангольский боец Манел Капе и японец Киоджи Хоригучи проведут поединок в наилегчайшем весе на UFC Fight Night 279 в с 20 на 21 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Капе — Хоригучи ожидается после 05.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). В России предварительный кард покажет телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 5.00 мск трансляцию основного карда будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Кейпе — Хоригучи

Результат боя Капе — Хоригучи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

31-летний Манел Капе имеет рекорд 22 победы и 7 поражений. 35-летний Киоджи Хоригучи одержал 33 победы, потерпел 5 поражений, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Манель Кейпе
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Разнимал Радулова и Григоренко — в итоге сам оказался с разбитым носом». Большое интервью Жаркова
Дзюба так и остался без клуба. Артем — самый токсичный футболист, завершивший блестящую карьеру
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Венгеровский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Венгеровский
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night Капе — Хоригучи: где смотреть прямую трансляцию боя UFC

Гейджи не планирует завершать карьеру, но не хочет драться с Царукяном и Топурией
Новости
RSS RSS
Все новости