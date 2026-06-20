Гейджи не планирует завершать карьеру, но не хочет драться с Царукяном и Топурией

Чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гейджи рассказал, что не будет завершать карьеру, а также не собирается проводить бои с армянином Арманом Царукяном и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию в главном поединке турнира UFC в Белом доме, и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

«На данный момент не планирую завершать карьеру. У меня внутри нет чувства, что это конец. Следующий соперник Царукян? Нет. И нет, Топурия не получит реванш. Я не могу быть его следующим соперником. Ему нужно подраться с Пимблеттом или кем-то еще», — сказал Гейджи в интервью Джо Рогану.

Американец одержал 28 побед при пяти поражениях. Он не проигрывал в UFC с 13 апреля 2024 года, когда был нокаутирован своим соотечественником Максом Холлоуэем в пятом раунде.

ММА UFC: Топурия — Гейджи