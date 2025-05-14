Источник: Имавов станет запасным в титульном бою Чимаева и дю Плесси

Французский боец Нассурдин Имавов станет запасным в поединке между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси за чемпионский пояс UFC в среднем весе, сообщает RMC Sport Combat.

30-летний уроженец Дагестана провел за карьеру 21 бой — 16 побед, 4 поражения и 1 поединок признан несостоявшимся. Последний бой Имавов провел 1 февраля 2025 года, нокаутировав Исраэля Адесанью во втором раунде на турнире UFC Fight Night 250.

Поединок Чимаева и дю Плесси пройдет 16 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.