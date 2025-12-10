Тактаров — о желании Двалишвили провести реванш с Яном: «Поспешность нужна тогда, когда у тебя понос и надо до туалета побыстрее добежать»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили о том, что в организации ему уже пообещали третий бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг Петром Яном.

— Если верить Мерабу Двалишвили, то люди из UFC уже отправили ему контракт на реванш с Петром Яном. Есть ли смысл в проведении третьего боя?

— Конечно, когда-то этот бой состоится. Но пока он ни тому, ни другому особо не нужен. Мерабу надо оклематься, успокоиться. Чем больше сейчас он будет суетиться, тем больше шансов, что он проиграет следующий бой в одну калитку. Поспешность нужна тогда, когда у тебя понос и надо до туалета побыстрее добежать. А все остальное надо делать неторопливо, обдуманно, спокойно, без эмоций.

— Мераб — единственный конкурент для Петра в легчайшем весе?

— У них очень конкурентоспособный дивизион: все в меру техничные, все выносливые. Если их снимать снизу, чтобы они казались гигантами, очень даже интересный дивизион. Я бы хотел, чтобы Петр всех своих обидчиков побил. И ему самому это, наверняка, эмоционально интересно, мотивация есть. А там, глядишь, подоспеют Умар и Мераб.

— Петр может подняться в весе, чтобы стать двойным чемпионом?

— Сомневаюсь, что он этого хочет. С кем ему там биться? С Топурией? Если Петр настолько отчаянный, то он оставит след в истории.

Ранее 35-летний грузин заявил о желании провести реванш с Яном как можно скорее.

Двалишвили проиграл Яну в бою за чемпионский титул UFC в легчайшем весе единогласным решением судей. На его счету 5 поражений при 21 победе.

Руслан Ботвенко