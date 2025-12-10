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10 декабря 2025, 17:41

Царукян и Шара Буллет проведут схватку по грэпплингу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские бойцы Арман Царукян и Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведут схватку по грэпплингу на турнире Hype FC, сообщает пресс-служба промоушна.

Мероприятие состоится в Ереване 30 декабря. Бой между Царукяном и Магомедовым возглавит турнир.

На турнире UFC Fight Night 22 ноября в Дохе Царукян победил Дэна Хукера из Новой Зеландии — бой завершился во втором раунде, Царукян одержал победу удушающим приемом.

Магомедов провел последний бой 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби. Тогда он победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. В этом поединке россиянин получил перелом носа и перенес операцию.

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Арман Царукян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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