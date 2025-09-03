Адесанья считает Борральо фаворитом в бою с Имавовым на турнире UFC в Париже

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья назвал фаворита боя между французом Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо на турнире UFC Fight Night 258 в Париже.

«Я ставлю на победу Кайо, но бой будет равным. Поединок состоится во Франции, дома у Имавова, и я не знаю, как на нем это скажется. Ставлю на победу Борральо решением судей. У Имавова будет преимущество в борьбе, но руками и ногами он работает хуже», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Турнир в Париже пройдет вечером 6 сентября.