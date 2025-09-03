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Нассурдин Имавов против Кайо Борральо: дата и время начала боя UFC

Нассурдин Имавов и Кайо Борральо проведут поединок на UFC Fight Night 6 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press

Представитель Франции Нассурдин Имавов и бразильский боец Кайо Борральо проведут поединок в среднем весе на UFC Fight Night в субботу, 6 сентября. Вечер ММА пройдет на «Аккор Арене» в Париже (Франция). Бой Нассурдин Имавов — Кайо Борральо ожидается после 00.00 по московскому времени.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В прямом эфире поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и платформах UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

30-летний Имавов в ММА одержал 16 побед и потерпел 4 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Борральо 17 побед, 1 поражение и 1 несостоявшийся поединок.

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Кайо Борральо
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