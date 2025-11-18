Бокс/ММА
Сегодня, 15:00

Нурулло Алиев против Шема Рока: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Нурулло Алиев и Шем Рок встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Нурулло Алиев (Таджикистан) и Шем Рок (Англия), выступающие в легком весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 18.40 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (платно).

Алиев провел 10 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В январе он одолел Джо Солеки единогласным решением судей. Рок одержал 10 победы, потерпел 1 поражение и завершил 1 бой вничью. Боец дебютирует в UFC.

Нурулло Алиев
