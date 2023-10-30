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Сегодня, 18:12

Нурмагомедов рассказал, как принял решение о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении своей карьеры.

«Мой отец умер 3 июля. Где-то через три недели я поговорил с мамой и принял это решение вместе с ней. С того момента только я и моя мама знали об этом. Я сам позвонил Дане Уайту, потому что Джастин Гейджи тогда только побил Тони Фергюсона, и я понимал, что они ждут ответа от меня. Дана не хотел меня беспокоить, но я написал ему: «Брат, я в деле». Тогда я знал, что это мой последний бой, но больше никто не знал», — сказал Нурмагомедов в видео на канале UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Реал» (1:2) в 11-м туре испанской ла лиги.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6hclin7yzg8&t=778s
Хабиб Нурмагомедов
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