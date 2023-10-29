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Сегодня, 12:05

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Реал»

Руслан Минаев
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов на матче «Барселона» — «Реал».
Фото Madrid Xtra., Twitter
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Реал» в 11-м туре ла лиги. Фотографию опубликовал аккаунт Madrid Xtra в соцсети X.

Хабиб Нурмагомедов на матче «Барселона» — «Реал».
Фото Madrid Xtra., Twitter

Мадридцы победили со счетом 2:1 благодаря дублю хавбека Джуда Беллингема. Матч проходил на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.

Нурмагомедов является поклонником «Реала».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
14
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 1 : 2
28.10 17:15
Барселона – Реал
 1 : 2
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 0 : 0
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 2 : 2
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 - : -
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
29.10 23:00
Атлетико – Алавес
 - : -
30.10 23:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 7 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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