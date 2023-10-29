Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Реал»
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселона» — «Реал» в 11-м туре ла лиги. Фотографию опубликовал аккаунт Madrid Xtra в соцсети X.
Хабиб Нурмагомедов на матче «Барселона» — «Реал».
Фото Madrid Xtra., Twitter
Мадридцы победили со счетом 2:1 благодаря дублю хавбека Джуда Беллингема. Матч проходил на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.
Нурмагомедов является поклонником «Реала».
Шок для «Барселоны». Каталонцы выдали час образцовой игры, а потом их похоронил Беллингем
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Валенсия
|10
|4
|2
|4
|12-11
|14
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
12
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
13
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
14
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
17
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|1 : 2
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|1 : 2
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|0 : 0
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
Новости