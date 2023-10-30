Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:22

Асбаров поделился мыслями о противостоянии с Тищенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC, а также второй номер рейтинга BoxRec Сослан Асбаров поделился мыслями о противостоянии с олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко.

«Пусть Тищенко проведет бой против Алексея Егорова. Если одержит победу, то мы сразимся с ним. Это будет хорошее противостояние в мире бокса. Тищенко — громкое имя, олимпийский чемпион. Я держу только газ», — приводит слова Асбарова MMA.Metaratings.ru.

28 октября в Москве Асбаров провел десятираундовый бой против Алексея Папина. По итогам поединка победу единогласным решением судей одержал Сослан.

Напомним, 18 ноября Евгений Тищенко в Екатеринбурге встретится на турнире RCC Boxing Promotions с Алексеем Егоровым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/asbarov-pust-tishenko-pobedit-egorova-i-togda-my-srazimsya-s-nim-300409/
Евгений Тищенко
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев рассказал, в каком случае Махачев станет лидером pound for pound
Новости
RSS RSS
Все новости