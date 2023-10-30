Асбаров поделился мыслями о противостоянии с Тищенко

Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC, а также второй номер рейтинга BoxRec Сослан Асбаров поделился мыслями о противостоянии с олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко.

«Пусть Тищенко проведет бой против Алексея Егорова. Если одержит победу, то мы сразимся с ним. Это будет хорошее противостояние в мире бокса. Тищенко — громкое имя, олимпийский чемпион. Я держу только газ», — приводит слова Асбарова MMA.Metaratings.ru.

28 октября в Москве Асбаров провел десятираундовый бой против Алексея Папина. По итогам поединка победу единогласным решением судей одержал Сослан.

Напомним, 18 ноября Евгений Тищенко в Екатеринбурге встретится на турнире RCC Boxing Promotions с Алексеем Егоровым.