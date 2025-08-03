Хабиб заявил, что Махачев проведет бой с Деллой Маддаленой в ноябре

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил о следующем сопернике для своего друга и соотечественника, экс-чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

На пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что 33-летний Махачев 15 ноября 2025 года встретится с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе 28-летним австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Бой за титул чемпиона пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В середине мая 2025 года Махачев отказался от титула чемпиона в легком весе и перешел в полусредний, чтобы провести бой с Деллой Маддаленой. Россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА. У его предполагаемого соперника — 18 побед и 2 поражения.