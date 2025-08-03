Макгрегор: «Молюсь, чтобы к бою на турнире UFC в Белом доме я уже был президентом Ирландии»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор хочет провести бой UFC в статусе президента Ирландии.

«Я молюсь, чтобы ко времени боя на турнире UFC в Белом доме я уже был президентом Ирландии. Насколько же это будет знаково. Лидер, который вкладывает свои деньги в то, что говорит вслух. К моменту получения боя в Белом доме мой срок полномочий превысит полгода. К тому времени в Ирландии будет сформировано новое правительство, приоритетом которого станет служение ирландскому обществу», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

37-летний Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Ирландец проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC Макгрегор провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.