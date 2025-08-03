Пуляев — о победе над Кляйном: «Знал, что он будет бороться»

Российский боец Андрей Пуляев прокомментировал победу над американцем Ником Кляном на UFC Vegas 108.

«Знал, что он будет бороться. Конечно, мы готовили стопроцентную защиту от тейкдаунов. Это мой второй бой здесь, первый получился не очень, поэтому было сложно. Буду стараться показывать хорошую работу в стойке, благодаря школе «Шторм», Александру Шлеменко, Андрею Корешкову, Евгению Бондарю, Шарафу Давлатмуродову. С их помощью постараюсь стать лучшим в дивизионе», — сказал Пуляев после поединка.

Бой в среднем весе завершился победой Пуляева техническим нокаутом во втором раунде.

27-летний Пуляев в профессиональных ММА одержал десять побед и потерпел три поражения. У 29-летнего Кляйна шесть побед и три поражения.