Нуньес возобновила карьеру в UFC

Бразильский боец ММА Аманда Нуньес объявила о возобновлении карьеры в UFC.

«Я так соскучилась по боям. Моя дочка уже большая. Она мало спала по ночам, и я была обеспокоена этим, потому что нам, бойцам, нужен сон. Но теперь мой ребенок подрос, и я готова к работе. Кайла или Джулианна, я буду готова», — цитирует ESPN 37-летнюю бразильянку.

Нуньес намерена провести бой с победительницей поединка за чемпионский пояс между Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон, который состоится на UFC 316 8 июня.

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе и полулегком весе ушла из единоборств в июне 2023 года. У Нуньес на профессиональном уровне 23 победы и 5 поражений.