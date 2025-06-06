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Двалишвили и О`Мэлли успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 316

Руслан Минаев

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили и американец Шон О`Мэлли уложились в лимит легчайшего веса перед турниром UFC 316.

Чемпион показал на взвешивании 60,78 кг, претендент — 61,23 кг.

Бойцы проведут реванш. В их первом поединке Двалишвили победил единогласным решением судей на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года, став чемпионом UFC.

Участницы соглавного боя Джулиана Пенья и Кайла Харрисон показали одинаковый вес — 61,23 кг. Американка оспорит чемпионский титул в легчайшем весе.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Шон О'Мэлли.Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2: информация о титульном бое UFC 316 — дата, статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Турнир UFC 316 пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси).

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