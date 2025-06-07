UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли: кард боев, время начала, трансляция турнира

Турнир UFC 316 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Событие пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в спортивном комплексе «Пруденшал Центр».

Время начала боев турнире UFC 316

Мероприятие стартует с ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Поединки главного карда — с 5.00 мск.

Главным событием вечера станет титульный бой в легчайшем весе — реванш между обладателем пояса, грузином Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом, американцем Шоном О'Мэлли. В соглавном поединке пояс в женском легчайшем весе оспорят американки Джулианна Пенья и Кайла Харрисон.

Кард боев UFC 316

Главный кард

Мераб Двалишвили (19-4) — Шон О'Мэлли (18-2-0-1): титульный бой

Джулианна Пенья (13-5) — Кайла Харрисон (18-1): титульный бой

Келвин Гастелум (20-9-0-1) — Джо Пайфер (13-3)

Марио Баутиста (15-2) — Микс Патчи (20-1)

Висенте Люке (23-10-1) — Кевин Холланд (27-13-0-1)

Предварительный кард

Бруно Силва (14-6-2) — Джошуа Ван (13-2)

Брендсон Рибейро (17-7-0-1) — Азамат Мурзаканов (14-0)

Сергей Спивак (17-5) — Валдо Кортес-Акоста (13-1)

Кэлин Уильямс (15-4) — Урош Медич (10-3)

Ранние прелимы

Ариани да Силва (17-10) — Ванг Конг (7-1)

Джека Сараги (14-4) — Джу Сан Ю (8-0)

Куиллан Салкиллд (8-1) — Янал Ашмоз (8-1)

Где смотреть UFC 316

Турнир в полном объеме показывает официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 1.00 8 июня.

Главный и предварительный карды в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск 8 июня.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 316. Результаты боев турнира можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.