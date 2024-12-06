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Веретенников — о поединке Рахмонова с Гэрри на UFC 310: «Надеюсь, Шавкат вырвет этот бой»

Алина Савинова
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Казахстанский боец UFC Николай Веретенников поделился ожиданиями от поединка казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри.

«Думаю, что это будет красивый бой. Даже не знаю, какой прогноз давать (улыбается). Я не особо люблю забегать вперед. Надеюсь, Шавкат вырвет этот бой», — цитирует Веретенникова Legalbet.kz.

Бой Рахмонова с Гэрри пройдет на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря.

30-летний казахстанец провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В активе 27-летнего ирландца 15 побед в 15 боях.

Источник: Legalbet.kz
Николай Веретенников
Шавкат Рахмонов
ММА
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